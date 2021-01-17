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محافظات

صيانةالإنارة الديكورية وتطوير كورنيش النيل بدمياط

الأحد 17/يناير/2021 - 03:43 م
صيانةالإنارة الديكورية
صيانةالإنارة الديكورية وتطوير كورنيش النيل بدمياط
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زينب الزغبي
صرحت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بأنه ومع تنفيذ مشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة دمياط، تجرى أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة الديكورية وتغيير الكابلات الكهربائية المتهالكة وذلك من خلال لجنة مشكلة تضم مكتب استشارى المشروع" كلية الهندسة بجامعة بنها" و شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية "الشركة المُنفذة للمشروع" و شركة الكهرباء بدمياط و كذا لجنة الإشراف..

إذ أوضحت "محافظ دمياط" أن الأعمال تتم على قدم وساق وذلك لتنفيذ عمليات رفع الكفاءة للأعمدة و استبدال بعض الأجزاء المتهالكة منها او بأكملها وفقًا لما تراه اللجنة نظرًا لما تمثله بعضها من خطورة داهمة..

وأضافت" المحافظ" أنه تم البدء أيضًا فى إنشاء غرف صرف مياه الأمطار وذلك لتنفيذ شبكة متكاملة لصرف المياه لمنع تراكمها فى هذا الطريق الحيوى.

 منوهة الى أن المحافظة تحرص على الانتهاء من كافة الأعمال بهذا المشروع الحضارى وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد.

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صيانةالإنارة الديكورية وتطوير كورنيش النيل بدمياط
صيانةالإنارة الديكورية وتطوير كورنيش النيل بدمياط
صيانةالإنارة الديكورية وتطوير كورنيش النيل بدمياط
صيانةالإنارة الديكورية وتطوير كورنيش النيل بدمياط
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