رئيس البرلمان يطالب النواب بتفعيل التابلت والتخلي عن الورقي لمواجهة فيروس كورونا

طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بتفعيل التابلت والتخلي عن الورق لمواجهة انتشار الوباء اللعين وقال خلال الجلسة العامة "لا بد من التفاعل إلكترونيا بدلا من اللجوء للأوراق وما يحويها من فكرة نشر عدوى هذا الوباء" وطالب رئيس البرلمان النواب تفعيل التابلت الخاص بكل نائب من خلال مركز المعلومات لقراءة التقارير قبل الجلسة.





كان الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد اضطر لرفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة، لإطلاع الأعضاء على تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون صندوق أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية والحربية.





جاء ذلك بعدما اعترض عدد من الأعضاء لعدم حصولهم على نسخة من تقرير اللجنة المشتركة، وعدم معرفتهم بالتفاصيل.





من جانبه، تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بالتأكيد على أن التقرير تم إرساله للأعضاء على "التابلت" الخاص بهم، مشيرا إلى أن بعض الأعضاء لم يفعلوا "التابلت" حتى الآن.





من جهته رأى المستشار حنفي جبالي، أن ترفع الجلسة، للإطلاع على التقرير ومعاودة الانعقاد والتأكيد على مراعاة ذلك مستقبلا.