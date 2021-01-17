بتخسر مليارات.. رد عنيف من نجيب ساويرس على منتقدي تصفية شركة الحديد والصلب

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس الرافضين لقرار تصفية شركة الحديد والصلب بشدة.









وكتب النائب هيثم الحريري قائلا: "أرفض تصفية شركة الحديد والصلب".









ورد ساويرس عليه من خلال تغريدة على صفحته بموقع التدوينات القصيرة قائلًا: "نسيت إنها في آخر خمسين سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب و دافعي الضرائب، أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمةً عليهم! للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية وبتيحي تمضي وبس".









فيما استعرضت وزارة قطاع الأعمال العام، معلومات هامة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.









وكشفت الشركة في بيان اليوم، الأحد، عن أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 الى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019.











