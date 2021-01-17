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متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:16 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز، خبرا عاجلا أفادت فيه بأن متحدث الرئاسة قال إن الرئيس السيسى يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة  للقارة الأفريقية .

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، اليوم الأحد، موضحًا أنه السكرتير قادم للاستماع لرؤية الرئيس السيسي ، وتقديراته بشأن تفعيل التجارة وتسهيلها بين الدول الإفريقية.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن مصر ابتعدت بشكل ملحوظ عن الساحة الإفريقية قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، موضحًا أن الابتعاد لأسباب عدة منها الانشغال الداخلي.
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