متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة في إفريقيا، اليوم الأحد، موضحًا أنه السكرتير قادم للاستماع لرؤية الرئيس السيسي ، وتقديراته بشأن تفعيل التجارة وتسهيلها بين الدول الإفريقية.



