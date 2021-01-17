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ثقافة

حكايات من زمن فات.. شعر بالخيانة.. ارتباط فاتن حمامة بــ عمر الشريف يدفع يوسف شاهين لـ الانتحار

الأحد 17/يناير/2021 - 06:01 م
فاتن حمامة وعمر الشريف
فاتن حمامة وعمر الشريف ويوسف شاهين
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طارق موسى

 

تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.

 

ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

 

ومن بين هؤلاء سيد الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة  ، التى تحل اليوم   الاحد  ، الموافق 17 يناير ، ذكرى وفاتها التي توافق 17 / 1 /2015، ونستعرض فى هذا التقرير أسرار محاولات يوسف شاهين الانتحار بعد فشل ارتباطه بفاتن حمامة .

 حكايات من زمن فات.. حقيقة طلاق فاتن حمامة من عز الدين ذو الفقار من أجل عمر الشريف

انشغل قلب شاهين في بداية حياته بالنجمة فاتن حمامة، وكان يريد أن يتزوجها بالفعل، ولكنه لم يستطع أن يصارحها بهذا الحب، وبرغبته في الزواج منها، وكان يتراجع خوفًا من رفضها لهذا الحب، وذلك قد يجعله تعيسا، لذلك فضل أن يكتم حبه، ويخفيه وهو يشاهد القصة العاطفية الملتهبة بين حبيبته والفنان الشاب عمر الشريف، بل وعمل على تنميتها بالقبلة التي أنهى بها فيلم "صراع في الوادي".

 

واحتفظ شاهين بسرّ الحب الخالد لسيدة الشاشة لأنها لم تبادله نفس الإحساس لكن حبها لعمر الشريف سبب له إحساسًا بالخيانة من صديقه الذي وضعه على أول طريق الفن، خاصةً وأنه كان سبب معرفتهما ببعضهما البعض، لدرجة أن يوسف شاهين حاول الانتحار وفشل بعد انتهاء تصوير الفيلم، وأعلن عن ذلك في لقاءات صحفية بنهاية ثمانينات القرن الماضي.

 

وبعد محاولته للانتحار ارتبط عاطفيًا ثم تحول الارتباط إلى زواج لنهاية العمر مع الفرنسية "كوليت فافودون" المولودة بالإسكندرية عام ١٩٥٥.

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