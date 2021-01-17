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أخبار العالم

وزير الخارجية القبرصي يستعد لزيارة الإمارات والسعودية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:24 م
وزير الخارجية القبرصي
وزير الخارجية القبرصي يستعد لزيارة الإمارات والسعودية
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دعاء أبوهشيمة
يعتزم وزير الخارجية القبرصي، نيكوس كريستودوليدس، زيارة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء القبرصية.

وذكرت الوكالة الرسمية القبرصية، في تغريدة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن: "وزير الخارجية سيقوم بزيارتي عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأعلنت الخارجية القبرصية أن كريستودوليدس، سيتوجه إلى أبوظبي، مساء اليوم الأحد، لعقد اجتماعا خاصا مع نظيره الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان.

ومن المتوقع أن تركز المناقشات على القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات في شرق البحر المتوسط.

وفي سياق آخر، تحدث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، مع نظيره القبرصي في اتصال هاتفي.

واتفق بومبيو وكريستودوليديس على أن قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق نتيجة "لشراكتنا في القضايا المهمة بما في ذلك التنازل المؤقت عن قيود لوائح التجارة الدولية في الأسلحة، ودخول جمهورية الصين إلى البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري، وإطلاق المركز الإقليمي للتدريب على أمن الحدود في قبرص للأراضي والبحار المفتوحة وأمن الموانئ".
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