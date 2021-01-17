أخبار التوك شو.. ملف متضرري السد العالي لم يُفتح منذ 100 عام.. وكيل مجلس النواب يكشف أسباب استدعاء رئيس الحكومة والوزراء

تناولت برامج التوك شو اليوم الأحد، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة نستعرض أبرزها فى السطور الآتية..









قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة تحتفل بالعيد الذهبى للمحافظة، تزامنا مع افتتاح السد العالى، وذلك بحضور وزير السياحة والآثار فى محافظة أسوان، منوها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، وخزان أسوان، والحكومة قامت بحصر المتضررين وبلغ عددهم 11500 متضرر.





رئيس شعبة الذهب يكشف تفاصيل إنشاء مدينة متكاملة لصناعة المعدن النفيس في مصر

قال المهندس رفيق عباسى، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعة المصرية، إنه جاء توجيه مباشر من الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تشجيع الصناعات الصغيرة، حيث قام وزير التموين بتشكيل لجنة من اتحاد الصناعات، تضم المهندسين الاستشارين، إضافة إلى لجنة أخرى من الوزارة العاملة على مشروع مدينة الذهب، منوها إلى أن كل هذه الجهات تستقر على رأى وخطة واحدة، ومن ثم يتم عرضها على الرئيس السيسى، وبالفعل قام الرئيس السيسي بالموافقة على خطة عمل مدينة الذهب.



سلبيات وملاحظات.. وكيل مجلس النواب يكشف أسباب استدعاء رئيس الحكومة والوزراء

صرح المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب عقب اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، بأن اللجنة العامة للمجلس نظرت اليوم فى أهم الموضوعات على جدول أعمالها ومنها موضوع مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها "مصر تنطلق 2018 -2022".



خبير معلومات: فيس بوك يحقق 7.7 مليار دولار من الإعلانات فقط

قال الدكتور محمد رفعت، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه قبل اندماج تطبيق واتساب مع فيس بوك في 2014، لم يكن يظهر مشاركة بيانات الواتساب مع فيس بوك حتى هذا العام، لكن ظهرت مؤخرًا تعليمات استخدام لمشاركة بيانات مع تطبيق فيس بوك، متابعا أن وجود العديد من المشاكل التي واجهت تطبيق فيس بوك في حماية معلومات مستخدميه، حيث حدث تسريب بيانات لـ 50 مليون مستخدم عام 2018، وأنه تسرب إلى مستخدمي واتساب قلق وخوف من تسرب بياناتهم، حيث يبلغ عدد مستخدمي التطبيق حوالي 2 مليار مستخدم.



صرف ثاني دفعات المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة

قال جمال شلبي، مدير عام منطقة بريد الجيزة، إن مكاتب البريد على مستوى الجمهورية تصرف حاليًا معاشات كرامة، وذلك لنحو 4000 مستفيد من معاشات تكافل وكرامة.





أشد خطورة وفتكا .. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه واسع الانتشار

قال الدكتور محمد رحيم، الباحث في علوم الطب، إن فيروس نيباه المنتشر حديثا ليس بجديد، وإنما ظهر في عام 1998 و1999، وتم تسجيل أول حالة به في ماليزيا وكان نتيجة انتقاله من الخفافيش إلى الإنسان، وانتقل في مجموعة من دول شرق وجنوب آسيا، وأنه منذ ذلك الوقت يسجل سنويا عددا من الحالات نتيجة انتشاره الواسع.





الصحة: تحور في كورونا وارد جدًا ومتوقع في الفيروسات كافة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا مرض يصيب الجهاز التنفسى بالأساس لكن يصيب أجهزة أخرى والأعراض متفاوتة من شخص لآخر.





بعد وصوله لـ 1827 دولارًا.. خبيرة تكشف سر هبوط أسعار الذهب في مصر

قالت رانيا الجندى ، خبيرة أسواق المال ، إن أعلى نقطة وصل إليها الذهب كان فى شهر أغسطس من العام الماضى وكانت 2.89 دولار لأوقية الذهب وكان ينصح الخبراء والمستثمرون وقتئذ بشراء الذهب .



