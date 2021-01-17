أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ.. فيديو

شهدت عدد من مدن وقرى كفر الشيخ، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة وذلك بعد هبوب رياح شديدة صباح اليوم.





وتبذل الأجهزة المحلية بمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جهودًا كبيرة لشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والجانبية ومن أفنية المدارس وحولها.





وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ لمواجهة هطول أمطار المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة الأحوال الجوية في كل الأنحاء، وسرعة رفع مياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة.





وتتابع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة تحت إشراف اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، سكرتير عام مساعد المحافظة، حالة الطقس على مدار الساعة وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمختلف المراكز والمدن لحل أي مشاكل طارئة.