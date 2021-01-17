اتعلمتها في سنتين.. فتاة تترجم الأغاني والترانيم بلغة الإشارة للصم والبكم

قالت مارلى مدحت، فتاة تترجم الأغانى بلغة الإشارة للصم والبكم، إنها تدرس كلية التربية قسم احتياجات خاصة وكانت تدرس الإعاقة السمعية ولكن بشكل نظرى وأرادت تحوي هذا الأمر لأمر فعلى وواقعى على الأرض خاصة أن أعداد الصم والبكم فى مصر تقدر بـ 9 ملايين فرد.





وأضافت "مدحت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج انبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2، أن مبادئ الصم والبكم سهلة للغاية مؤكدة أن الجميع من ذوى الصم والبكم من حقه أن يشاهد الأغانى والترانيم بإشارات الصم والبكم الخاصة بهم.





وأشارت إلى أنها تترجم الأغانى، والترانيم للغة الإشارة للصم والبكم، لافتة إلى أن لاقت إقبالا كبيرا من متابعيه، لافتة إلى أنها استغرقت عامين فى تعلم واحترافية الترجمة الفورية للصم والبكم.





ولفتت إلى أنها بدأت أولى نشر فيديوهات ترجمة الأغانى للصم والبكم منذ 3 سنوات، وكانت أغنية عن الأب مشيرة إلى أنها لم تتوقع التفاعل الكبير الذى لاقته من منصات التواصل الاجتماعى.





وتابعت أن أكثر التعليقات التى تفرحها كثيرا من ذوى الصم والبكم خاصة بعد قيامها بترجمة أغنية أو ترنيمة كان يريدون سماعها.