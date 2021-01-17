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ديني

أمين البحوث الإسلامية وممثل سفارة كازخستان يناقشان ترتيبات مؤتمر «إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية»

الأحد 17/يناير/2021 - 03:56 م
صدى البلد
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محمد شحتة
عقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور« ننظير عيّاد » اليوم لقاءً مع ممثل سفارة كازخستان بمصر «ميرمان دادانباي» مستشار السفير، بحضور اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي المقرر عقده بعنوان:«إسهامات الفارابي في إثراء الحضارة الإنسانية» . 

وجاء الإجتماع  لبحث ترتيبات المؤتمر وعمل  لجان مختلفة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/أحمد الطيب - شيخ الأزهر.

كما بحث اللقاء التعاون المشترك بين مجمع البحوث وسفارة جمهورية كازخستان في تنفيذ فعاليات المؤتمر ومشاركات الباحثين من مختلف دول العالم في محاور المؤتمر، والذي يمثل أحد أبرز أوجه التعاون بين الأزهر الشريف وجمهورية كازخستان.

وخلال اللقاء قال الأمين العام، إن المجمع حريص على التعاون المشترك مع الجميع، حيث ينطلق هذا المخرج العلمي من دور الأزهر الشريف ورسالته العالمية في التعاون والتبادل العلمي، مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر الوسطية والتسامح والسلام بين الشعوب لها دور كبير على مرّ تاريخه لترسيخ ثقافة العيش المشترك بين الناس ونبذ العنف والتطرف.

أضاف عيّاد أن الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم ورموزهم؛ لإدراك ما قدموه لتاريخ الإنسانية، وما يمكن أن يقدمه حاضرهم قياسًا على ما قدمه ماضيهم، خصوصًا وأنه ماض يضرب بجذور عميقة في التاريخ الإنساني، وله أبعاد متنوعة أثرت تأثيرًا إيجابيًّا في الحضارة الإنسانية.

من جانبه عبّر مستشار السفير عن سعادته بالتعاون مع الأزهر الشريف وإعجابه بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر الشريف في العالم كله، والحاجة إلى علماء الأزهر ورجاله الأجلاء لتصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر السلام العالمي والتسامح بين الناس من خلال منهجه الوسطي بعيدًا عن الإفراط والتفريط، وبيان حقيقة الدين الإسلامي وما يدعو إليه من قيم التعاون والرحمة والإنسانية.
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