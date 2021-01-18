برلماني: الرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة في كافة المجالات

قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات كثيرة فى كل المجالات منذ بداية توليه حكم مصر بتوفير المقومات الأساسية لحماية الشعب المصرى وتطوير العشوائيات ونقل القاطنين بالعشوائيات إلى مساكن بديلة امنة.





وأشار مغاوري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد لأول مرة فى مصر توطين صناعة السيارات والقطارات ، فى إطار تشجيع المنتج المحلى.





وأكد عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسى ساهم فى الحفاظ على صحة المواطن المصرى من خلال إطلاق العديد من الحملات الصحية على مستوى الجمهورية وعلى رأسها حملة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى ، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى تضمن توفير علاج مناسب للمصريين.



