ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

زوجات الشهداء خلال الجلسة العامة: البرلمان مسح دموع الشهداء.. والقانون يحفظ حقوقنا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قالت النائبة سكينة سلامة زوجة الشهيد هانى سليمان «باسم شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم يحسب للمجلس أنه يحافظ على الحقوق ويؤدى لكل ذي حق حقه ومسح  دمعة كل زوجة أو ابن شهيد ليرفع رأسه خفاقا، لأن المجلس قام بإعداد قانون يحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، موجهةً التحية للجنة التضامن الذى خرج القانون من رحمها». 

من جانبها، قالت النائبة رحاب عبد الغنى زوجة الشهيد عقيد أحمد شحاته: « أوافق على التعديلات  وأطالب بتعديل بعض مواد القانون الأخرى و الخاصة بحقوق أسر الشهداء، أن يتم الاستماع إلى أسر الشهداء في جلسة».

وعلق عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن قائلا: « يسعدنا استضافة أسر الشهداء في اللجنة لإجراء أي تعديل مطلوب».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

على راسنا.. تنسيقية شباب الأحزاب تطلق حملة لتكريم أبناء الشهداء

مرشح تنسيقية شباب الأحزاب يحل ضيفا مع الإبراشي في"التاسعة مساء"

شيماء عبد الإله في احتفال "على راسنا": التنسيقية ستظل بجانب أبناء الشهداء دائمًا

تنسيقية شباب الأحزاب: تكريم أبناء الشهيد عادل عبد الحميد بالسويس ضمن حملة على راسنا

تكريم أبناء وزوجة الشهيد أحمد عبد الفتاح بقنا ضمن حملة "على راسنا"

زوجة الشهيد هاني سليمان من البرلمان: مصر تعيش مرحلة "يد تبني وأخرى تحمل السلاح"

ترشيحاتنا

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

لمدة 8 ساعات.. سيدة تجري عملية استئصال لورم بالمخ دون تخدير

إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك

صندوق الشرور.. اعترافات مثيرة من علماء الصين حول انتشار فيروس كورونا

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ.. فيديو

مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية