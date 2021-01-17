زوجات الشهداء خلال الجلسة العامة: البرلمان مسح دموع الشهداء.. والقانون يحفظ حقوقنا

قالت النائبة سكينة سلامة زوجة الشهيد هانى سليمان «باسم شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم يحسب للمجلس أنه يحافظ على الحقوق ويؤدى لكل ذي حق حقه ومسح دمعة كل زوجة أو ابن شهيد ليرفع رأسه خفاقا، لأن المجلس قام بإعداد قانون يحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، موجهةً التحية للجنة التضامن الذى خرج القانون من رحمها».





من جانبها، قالت النائبة رحاب عبد الغنى زوجة الشهيد عقيد أحمد شحاته: « أوافق على التعديلات وأطالب بتعديل بعض مواد القانون الأخرى و الخاصة بحقوق أسر الشهداء، أن يتم الاستماع إلى أسر الشهداء في جلسة».





وعلق عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن قائلا: « يسعدنا استضافة أسر الشهداء في اللجنة لإجراء أي تعديل مطلوب».