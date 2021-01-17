عميد علوم حلوان ينفي زيادة المقررات الدراسية للفصل الدراسي الأول

قال الدكتور عماد بو الدهب، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إن الكلية انتهت من رفع المقررات الدراسية على المنصات التعليمية ميكروسوفت تيم والتى اطلاقتها الجامعة لتطبيق نظام التعليم الهجين ( التعليم عن بعد ) وان الكلية التزمت بقرارات رئيس مجلس الوزراء، والتي جاءت بتعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات المصرية والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسي الأول وتفعيلها أون لأين، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا داخل الجامعات والمدارس، وأن الدراسة سارت بدون أي معوقات في العملية التعليمية على منصات التعليم التي أطلقتها الجامعة.













صرح الدكتور عماد ابو الدهب فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أن الكلية لن تقم بزيادة المقررات الدراسية في الفترة السابقة وأنه كان هناك التزام بالقرارات الدراسية التي تم وضعها في بداية الفصل الدراسي للعام الجامعي 2020/2021 .









وأشار عميد الكلية، إلى أن تأجيل الامتحانات إلى نهاية إجازة منتصف العام فرصة يجب علي الطلاب استغلالها لمراجعة المقررات الدراسية مرة أخرى والاستعداد للاختبارات، وأن التعليم الهجين لاقى تفاعل كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية .





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كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بعد .



