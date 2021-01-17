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تكنولوجيا

شركة أسوس تزود هاتف الألعاب الخارق ROG Phone 4 ببطارية ضخمة.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 04:16 م
ROG Phone 4
ROG Phone 4
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة أسوس Asus، قبل أيام قليلة حملتها الدعائية لهاتفها القادم ROG Phone 4، من خلال مشاركة ملصق عبر حسابها الرسمي على موقع ويبو Weibo الصيني، ولم تكشف الشركة التايوانية عن أي معلومات عن الهاتف الذكي حتى الآن، ولكن صاحبة التسريبات الموثوق فيه Digital Chat Station، كشفت بعض المواصفات عن هاتف الألعاب المرتقب.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت Digital Chat Station، أن هاتف ROG Phone 4، سيحتوي على بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير في الساعة، تتميز بشحن سريع بقدرة 60 أو 65 وات.

ويحمل هاتف الألعاب ROG Phone 4، اسم الطراز I005DA، والذي تم اعتماد من وكالة تنظيم الاتصالات 3C الصينية، بتقنية شحن سريع بقدرة 65 وات، وسيدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G.

وقد تم رصد هاتف ROG Phone 4، الذي يحمل نفس الطراز ضمن قاعدة Geekbench الشهر الماضي، والتي أظهرت أن الهاتف الموجه للاعبين سيعمل بواسطة نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 11.

وسيتم تشغيل هاتف ROG Phone 4، بواسطة معالجات كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 888، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت.


Asus Announces ROG Phone II With A 6,000 MAh Battery, Snapdragon 855+ & 120Hz AMOLED Display
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