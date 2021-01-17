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محافظات

محافظ الشرقية.. الاستثمار حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:57 م
الإستثمار حجر الزاوية
الإستثمار حجر الزاوية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية والهامة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب لتحسين مستوى الدخل ودفع عملية التنمية والبناء جاء ذلك لقائه مختار عبد الله مختار المستشار القانوني لجمعية مستثمري بساتين الإسماعيلية، في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات. 

ناقش الاجتماع أهم المشاكل التى يعاني منها مستثمرو المنطقة ومنها وجود مقلب للقمامة ملاصق للمنطقة الصناعية، والمطالبة بتعديل نزلة الطريق الأوسطي للمنطقة وعمل منزل ومخرج لخدمة المنطقة الصناعية والتي تضم ما يقارب من 1000 مصنع للصناعات الثقيلة والحرفية وتوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل ، والنظر في تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التابعة لجمعية المهندسين بالمنطقة (2160 فدانا) للدخول تحت مظلة القانون.

أكد محافظ الشرقية أنه جار إنشاء مدفن صحي بناحية العدلية مركز بلبيس، بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع على مساحة 46 فدانًا للتخلص الآمن من المخلفات والمقالب العشوائية، مما يساهم في القضاء على المقلب الملاصق للمنطقة الصناعية وذلك حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية عمل منزل ومخرج بالطريق الأوسطي لخدمة المنطقة الصناعية ببساتين الإسماعيلية.

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وقال المحافظ إن المحافظة قامت بتقديم حزمة من التسهيلات لتشجيع المتعديين على أراضي أملاك الدولة بالسير في إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، مطالبًا المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بالتوجه لإدارة الأملاك والبدء في إجراءات التقنين طبقًا للقانون.
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