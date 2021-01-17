ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غدًا.. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام نزوى في الجولة السادسة للدوري العماني

الأحد 17/يناير/2021 - 04:01 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي
يخوض الفريق الكروى الأول بنادى بهلاء العمانى غدًا مباراة قوية أمام فريق نزوى، فى الجولة السادسة من بطولة الدورى العمانى تحت القيادة الفنية لعبدالناصر محمد وجهازه المعاون مصطفى عسكر المدرب العام ووسام إسماعيل مدرب حراس المرمى.

ويواجه المدير الفنى أزمة حقيقة فى الفريق منذ بداية الموسم الحالى حيث لايوجد بقائمة الفريق سوى 16 لاعبًا فقط بعد ما فشلت الإدارة فى توفير الصفقات التى طلب التعاقد معها فى بداية الموسم رغم طلبه تدعيم الفريق بـ 10 لاعبين.

ويواجه الجهاز الفنى المصرى صعوبة كبيرة فى توفير التشكيل المناسب لكل مباراة بسبب النقص العددى فى القائمة.

واستغل الجهاز الفنى التدريبات الأخيرة من أجل شرح الأخطاء الدفاعية التى وقعوا فيها خلال المباريات الماضية، والتى كانت سببًا فى تعادل الفريق خلال 4 لقاءات متتالية.

وأكد عبدالناصر محمد أن الفريق يعانى بشدة من عدم توافر البديل المناسب لعدم اكتمال القائمة بسبب أزمة كورونا والتى منعت الإدارة من اتمام العديد نن الصفقات خلال موسم القيد الصيفى.

ويحتل فريق بهلاء حاليا المركز الثامن فى بطولة الدورى العمانى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا سموحة يواجه الضبعة وديا.. وسامي ينتظر صفقة سوبر خلال ساعات

غدا.. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام الرستاق في بداية الدوري العماني

عبدالناصر محمد: أعاني من نقص كبير في قائمة بهلاء.. ولا أستطيع ضم لاعبين مصريين

اليوم .. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام مسقط في الجولة الثانية للدوري العماني

غدا.. عبدالناصر محمد يقود بهلاء أمام النصر في الدورى العمانى

اليوم.. عبد الناصر محمد يقود بهلاء أمام النصر في الدوري العماني

ترشيحاتنا

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

هديكي بالجزمة .. تفاصيل فيديو إساءة رئيس حي ثالث الإسماعيلية لمواطنة

لمدة 6 أشهر.. أشيمبونج مهاجم الزمالك ينضم رسمياً لنادي الداخلية

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

لمدة 8 ساعات.. سيدة تجري عملية استئصال لورم بالمخ دون تخدير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية