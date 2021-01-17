في جولة مفاجئة بسوق الساعة.. محافظ الإسكندرية: محاسبة أي مسئول مقصر

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال إزالة الاشغالات المخالفة أسفل كوبري ميدان الساعة بفيكتوريا بحي المنتزة أول.





شدد المحافظ على الإزالة الفورية لجميع الإشغالات. وذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزه أول.





وكلف المحافظ رئيس حي المنتزه أول بوضع تصور ودراسة شاملة لإنشاء باكيات أسفل الكوبرى بميدان الساعة لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، بما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وعدم وجود ضرر على المواطنين المارة وتحقيق السيولة المرورية بالميدان والمظهر الحضاري.





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وأكد الشريف أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص ولن تتسبب في قطع عيش مواطن، ولكن علينا جميعا الإلتزام بالقانون، والإلتزام التام بالأماكن التي سيتم تحديدها. لافتا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبول نهائيا.





وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخري، محذرا أنه سيتم محاسبة أي مسئول مقصر فى عمله وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه.





وقد عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء، للوقوف على الخدمات المقدمة وحملات الانضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات.



وخلال الاجتماع؛ وجه المحافظ الشكر إلي رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية علي الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأكد بذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددًا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.

وشدّد المحافظ على رؤساء الأحياء أنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن.

وكلف الشريف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيء، محذرا أنه لا مجال للفساد أو التقاعص بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.



وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسئول مسئولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف علي الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.



جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.



