ابن الوز عوام.. طفل يحترف التصوير مثل والده في الرابعة من عمره

قال الطفل عبد الرحمن ورداني، إن والده كان السبب الرئيسي في حبه للتصوير والكاميرا، لافتًا إلى أنه بدأ التصوير في عمر 4 سنوات وذلك في مجال تصوير الطبيعة.





وأضاف والده محمد ورداني، خلال استضافته ببرنامج إنبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن نجله تعلق بالتصوير منذ نعومة أظافره وكان يعكف على الإمساك ب الكاميرا ومحاولة التصوير بها.





وأشار والد الطفل إلى أنه موهبته بالتصوير ورثها من والده وحفيد الطفل والذى قام بتصويره عدد 1000 صورة في طفولته، بالإضافة لوالدته التي توفت وتركت منزلهم والذى قام بتحويله لـ " أتيليه " للتصوير بعد ذلك.





ولفت إلى أنه حصل على 20 جائزة في مجال التصوير خلال 4 سنوات وتدشين أكثر من35 معرض على مدار 4 سنوات.



