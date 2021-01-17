ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ابن الوز عوام.. طفل يحترف التصوير مثل والده في الرابعة من عمره

الأحد 17/يناير/2021 - 04:15 م
الطفل عبد الرحمن
الطفل عبد الرحمن وردانى
Advertisements
شيرين عادل
قال الطفل عبد الرحمن ورداني،  إن والده كان السبب الرئيسي في حبه للتصوير والكاميرا، لافتًا إلى أنه بدأ التصوير في عمر 4 سنوات وذلك في مجال تصوير الطبيعة. 

وأضاف والده محمد ورداني، خلال استضافته ببرنامج إنبوكس والمذاع عبر فضائية صدى البلد 2 ، أن نجله تعلق بالتصوير منذ نعومة أظافره وكان يعكف على الإمساك ب الكاميرا ومحاولة التصوير بها.

وأشار والد الطفل إلى أنه موهبته بالتصوير ورثها من والده وحفيد الطفل  والذى قام بتصويره عدد 1000 صورة في طفولته، بالإضافة لوالدته التي توفت وتركت منزلهم والذى قام بتحويله لـ " أتيليه " للتصوير بعد ذلك. 

ولفت إلى أنه حصل على 20 جائزة في مجال التصوير خلال 4 سنوات وتدشين أكثر من35 معرض على مدار 4 سنوات. 

وتابع أنه تخصص في مجال التصوير في حياة الشارع، الطبيعة، الحرف التراثية، لافتا إلى انه قام بتعليم ابنه قواعد التصوير، والزوايا، بالإضافة إلى أن نجله قام بتصوير صورة عن الريف حصلت على المركز الأول فى ناشيونال جيوفرافيك. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جسدها يتلوى مثل الثعبان.. شاهد بطلة جمباز صغيرة تقلد «فدوى» باحتراف | فيديو

لأول مرة| سلمى الشيمي تكشف كواليس فوتوسيشن سقارة المثيرة للجدل | فيديو

فن التصوير الضوئي.. الإمارات ترصد أبرز التجارب الفنية لقدامى المصورين

جاليرى بيكاسو ايست يفتتح معرضين لمنير إسكندر وسيد سعد الدين.. السبت المقبل

افتتاح معرضين لمنير اسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو ايست بالتجمع

طفل محترف تصوير.. الورداني مركزًا أول من ناشيونال جيوجرافيك لهذا السبب

ترشيحاتنا

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

خلال يوم .. السعودية تسجل 176 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا

سحب الرخصة في هذه الحالة.. دفاع البرلمان توافق على تعديلات قانون المرور

الكسب غير المشروع يحيل وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية للجنايات

تعليمات جديدة من وزارة الصحة لكبار السن والحوامل: اشتغلوا من البيت

إيناسيو: تفاجأت بانضمام كهربا إلى أفيس وأرحب بتدريب الأهلي

Advertisements

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

احذر .. 4000 جنيه غرامة تجاوز السرعة في قانون المرور الجديد

بسبب حركة استفزازية من حماتها.. زوجة تطلب الطلاق بعد 30 دقيقة من إعلان زواجها

حقيقة دوي انفجار سُمِع في الدقهلية

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

بعد فشل احتراف مصطفى محمد.. لاعب جديد يرحل عن الزمالك خلال ساعات

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

سقوط جوارديولا العرب .. رضا عبدالعال يغرق فى بئر الفشل مع طنطا وإقالته مطلب جماهيري

أستاذ أمراض صدرية: حالة واحدة تؤكد إصابة الشخص بـ كورونا .. تعرف عليها

سب ريهام سعيد.. رفض استشكال سما المصري على حبسها 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيتل كوفي.. شاهد سيارة تقدم البهجة في كوب قهوة

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

رينو تكشف عن السيارة 5 الكهربائية الاختبارية