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منوعات

أنانية.. عروس تفرض شروطاً على صديقاتها ليصبحن وصيفات لها في حفل الزفاف | شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 04:25 م
صدى البلد
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مريم صليب
المحبة لا تفرض ولا يمكن ترجمة المحبة لتقوم بفرض قرارتك لمجرد شعورك بأن الطرف الآخر يحبك للدرجة التي ستمنحه القدرة على غفران أي خطأ يمكن أن تقوم به. 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" فإن شابة بالغة من العمر26 عاما كتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنها تعرضت لموقف محرج للغاية أمام صديقتها المقربة بعد ان اختارت ألوان الفساتين التي تود أن ترتديها وصيفات العروس في حفل زفافها. 

وكتبت الشابة أن العروس فرضت على 5 من صديقاتها إرتداء تصميمات معينة من الفساتين وألوان غريبة لتوافق على أن يكونوا وصيفات العروس مع عدم مراعاة لون بشرتهن وطول وقصر قامتهن. 

وأوضحت صديقة العروس فيما كتبته والذي يبدو أنها كانت تكتب وهي تشعر بالحزن والغضب، فإن العروس اختارت لنفسها فستاناً غاية في الجمال أما فساتين الوصيفات فهي عادية وألوانها غير مناسبة وتبدو بالية وقديمة.

وتفاعل متابعو الفتاة على فيس بوك، وأكدوا أنه لا داعي لغضبها فإن ذلك اليوم هو يوم العروس ويجب أن تكون هي أجمل من كل جميلات الزفاف فلا داعي للحزن .  
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