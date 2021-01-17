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محافظات

محافظ الإسكندرية: نرحب باستضافة الأحداث الرياضية العالمية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:28 م
اجتماع محافظ الإسكندرية
اجتماع محافظ الإسكندرية
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أحمد بسيوني

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد العربي لبناء الأجسام واللياقة البدنية للدورة ٢٠٢١/ ٢٠٢٥، والتي تمتد في الفترة من ١٦ وحتي ١٨ يناير الحالي، بمشاركة ١٥ دولة عربية؛ مصر والسعودية وليبيا وعمان وتونس والسودان واليمن وسوريا والإمارات والأردن وفلسطين والعراق والمغرب وموريتانيا ولبنان.

 

ورحب المحافظ بجميع أشقائنا العرب علي أرض الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط، معربا عن مدى سعادته بتواجده اليوم في افتتاح هذا المحفل العربي الكبير الذي يأتي بمشاركة ١٥ دولة عربية. 


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وأشار إلى أن هذا يعد استكمالا للعرس الرياضي العالمي الذي تستضيفه مصر حاليًا "بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

 

وتقدم المحافظ بخالص التهنئة إلى الدكتور عادل فهيم، على رئاسته الاتحاد العربي لكمال الأجسام للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن فوز مصر هو بمثابة فوز للدول العربية.

 

وأكد الشريف أن المحافظة حريصة علي تقديم الدعم الكامل لجميع الأنشطة الرياضية مشيرًا إلى أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية.


كما أكد حرص المحافظة على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

 

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي لبناء الأجسام، واللواء دكتور أحمد حسام الدين ممثل الاتحادات الرياضية العربية، والأستاذ محمد نجيب الأمين العام للاتحاد العربي، ومشاركة الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام لفعاليات الاحتفال من خلال الفيديو كونفرانس.

محافظ الإسكندرية: نرحب باستضافة الأحداث الرياضية العالمية
محافظ الإسكندرية: نرحب باستضافة الأحداث الرياضية العالمية
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