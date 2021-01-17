ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين

اعلنت شركة أودى منذ فترة عن العمل على تحديثات منتصف العمر S8 مع بعض الترقيات على الواجهة الأمامية ، ولكن العدسات التجسسية لن نتنظر ذلك الكشف الرسمى وقامت بالتقاط عدد من الصور لها اثناء اختبارها في أجواء ثلجية .

وظهرت السيارة أودى S8 بشبك أمامي جديد كليًا لا يحتوي على قضبان الكروم الأفقية، مع نمط شبكي مُشابه للمستخدم في S3، ويحيط بالشبك مصابيح أمامية معاد تصميمها، وعتبات جانبية جديدة .

كما حصلت أودى S8 على اكصدام خلفي محدث، كما يُمكننا أن نرى نظام العادم المألوف الرُباعي، والذي يمثل السمة الأبرز لـ S8.

ومن المتوقع أن تحصل المقصورة الداخلية على ترقيات قليلة ، مثل نظام ترفيهي محدث، ومزايا سلامة أكثر تقدمًا ، بالرغم من عدم وجود اى تصريحات رسمية ، كما ان العدسات التجسسية لم تلتقط صور لها .

كما ستستمد السيارة أودى S8 قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 563 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، والذي يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.8 ثانية، قبل أن تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/سا.

واوضحت شركة اودى ان السيارة أودى S8 سيتم الكشف عنها بجانب طراز A8 بتحديثاتهم الجديدة لمنتصف العمر باواخر هذا العام .