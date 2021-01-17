ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين

الأحد 17/يناير/2021 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

اعلنت شركة أودى منذ فترة عن العمل على تحديثات منتصف العمر S8 مع بعض الترقيات على الواجهة الأمامية ، ولكن العدسات التجسسية لن نتنظر ذلك الكشف الرسمى وقامت بالتقاط عدد من الصور لها اثناء اختبارها في أجواء ثلجية .

وظهرت السيارة أودى S8 بشبك أمامي جديد كليًا لا يحتوي على قضبان الكروم الأفقية، مع نمط شبكي مُشابه للمستخدم في S3، ويحيط بالشبك مصابيح أمامية معاد تصميمها، وعتبات جانبية جديدة .

كما حصلت أودى  S8 على اكصدام خلفي محدث، كما يُمكننا أن نرى نظام العادم المألوف الرُباعي، والذي يمثل السمة الأبرز لـ S8.

ومن المتوقع أن تحصل المقصورة الداخلية على ترقيات قليلة ، مثل نظام ترفيهي محدث، ومزايا سلامة أكثر تقدمًا ، بالرغم من عدم وجود اى تصريحات رسمية ، كما ان العدسات التجسسية لم تلتقط صور لها .

كما ستستمد السيارة أودى  S8 قوتها من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لتر بقوة 563 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران، والذي يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي، لتتسارع من 0 إلى 96 كلم/سا في 3.8 ثانية، قبل أن تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/سا.

واوضحت شركة اودى ان السيارة أودى  S8 سيتم الكشف عنها بجانب طراز A8 بتحديثاتهم الجديدة لمنتصف العمر باواخر هذا العام .

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين
ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين
ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين
ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين
ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

انطلاق روفر ايفوك 2021 رسميا في الولايات المتحدة.. صور

بي ام دبليو تستعد لطرح الوحش الألماني 2022 bmw x7 فيس ليفت.. صور

تصميم مبهر للجيل القادم من السيارة BMW 7 series 2022 .. صور

شاهد.. الرئيس التنفيذى لـ بى إم دبليو يشوق للسيارة الجديدة M5 CS الخارقة

لأول مرة.. مقصورة لاندروفر رينج روفر 2022 تظهر أثناء اختبارها

في تصميم تخيلي.. أودي طلق موديل A82022

ترشيحاتنا

اللاعب يتمسك بالرحيل.. إنبي ينتظر هدية الأهلي فى ميركاتو الشتاء

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

ليست مفخخة.. أمن الشرقية يكشف حقيقة السيارة المتوقفة أمام محطة قطارات أبو كبير .. صور

الأرصاد توجه تحذيرا لـ مواطني القاهرة

السفير الكوري لـ هيكل: مصر بلد عظيم ويجلب الحظ لكل سفراء كوريا الجنوبية

حلم الغندور الكبير.. 3 مؤشرات تفتح باب انتقال رمضان صبحي للزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين