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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. فضيحة جديدة تهز عرش واتساب.. و164 تطبيقا خبيثًا يهدد مستخدمي أندرويد

الأحد 17/يناير/2021 - 06:01 م
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.


لا يبدو أن مشكلات واتساب ستنتهي قريبا، ففي الوقت نفسه الذي يواجه فيه تطبيق المراسلات الأشهر حول العالم انتقادات كثيرة بسبب سياسة الخصوصية المحدثة له والتي ينص فيه أنه سيقوم بمشاركة بيانات مستخدميه مع موقع "فيسبوك"، والتي أدت فور الإعلان عنها لخسائر فادحة للشركة وملاحقات قانونية في عدة دول، أشارت بعض التقارير إلى فضيحة جديدة تكشف انتهاك "واتساب" لمعلومات مستخدميه.


تستعد شركة شاومي لإطلاق النسخة العالمية من هاتف Poco M3 الذي تم طرحه في نوفمبر الماضي بالصين فقط، يوم 21 يناير الجاري لأولى الدول وهي إندونيسيا.


يمكن حل مشكلة تعطل الواي فاي في الأندرويد بطريقة سهلة للغاية، حيث يمكنك ببعض خطوات بسيطة حل مشكلة تعطل الواي فاي في الأندرويد، والتي تعد من المشاكل الشائعة التي يواجهها الكثيرون من مستخدمي هواتف أندرويد عند الاتصال بشبكة الواي فاي في المنزل أو العمل، وهو ما ينعكس سلبا على التصال بالإنترنت.


حثت شركة جوجل، عشاق هواتف أندرويد من التحقق من التطبيقات المثبتة على هواتفهم الذكية على الفور، وذلك بعد اكتشاف 164 تطبيقا خطرا تملأ الأجهزة ببرامج إعلانية لا يمكن إيقافها ومزعجة للغاية.


بدأ تطبيق الدردشة المملوك لشركة فيسبوك "Facebook"، في إخطار مستخدميه البالغ عددهم ملياري مستخدم بشأن تغيير في سياسة الخصوصية المحدثة الخاصة به، وبالرغم من إعلان واتساب عن هذه شروطه الجديدة ستطبق على جميع مستخدميه إلا أنها لا تطبق على مستخدمي التطبيق في المملكة المتحدة وأوروبا، وذلك بفضل الحماية التي يوفرها تشريع خصوصية البيانات الصارم للاتحاد الأوروبي.


أعلن الملايين من المستخدمين عن نواياهم في حذف حساباتهم على تطبيق واتساب، لأن تطبيق سيجنال Signal، يعد من أفضل تطبيقات المراسلة اهتماما بالخصوصية، والذي بدأ مؤخرا باجتذاب العديد من الأشخاص إلى نظامه الأساسي كبديل أمن لواتساب.


بدأت شركة أسوس Asus، قبل أيام قليلة حملتها الدعائية لهاتفها القادم ROG Phone 4، من خلال مشاركة ملصق عبر حسابها الرسمي على موقع ويبو Weibo الصيني، ولم تكشف الشركة التايوانية عن أي معلومات عن الهاتف الذكي حتى الآن، ولكن صاحبة التسريبات الموثوق فيه Digital Chat Station، كشفت بعض المواصفات عن هاتف الألعاب المرتقب.


أفادت تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، بأن شركة آبل Apple، بدأت العمل على جهاز آيفون قابل للطي، وهو المنافس المحتمل للأجهزة المماثلة من منافسيها من شركات تصنيع هواتف أندرويد، على الرغم من أنها تخطط لإجراء تغييرات طفيفة فقط على خط إنتاج أجهزة آيفون لهذا العام.
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