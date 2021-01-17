أخبار التكنولوجيا.. فضيحة جديدة تهز عرش واتساب.. و164 تطبيقا خبيثًا يهدد مستخدمي أندرويد

أعلن الملايين من المستخدمين عن نواياهم في حذف حساباتهم على تطبيق واتساب، لأن تطبيق سيجنال، يعد من أفضل تطبيقات المراسلة اهتماما بالخصوصية، والذي بدأ مؤخرا باجتذاب العديد من الأشخاص إلى نظامه الأساسي كبديل أمن لواتساب.

بدأت شركة أسوس Asus، قبل أيام قليلة حملتها الدعائية لهاتفها القادم ROG Phone 4، من خلال مشاركة ملصق عبر حسابها الرسمي على موقع ويبو Weibo الصيني، ولم تكشف الشركة التايوانية عن أي معلومات عن الهاتف الذكي حتى الآن، ولكن صاحبة التسريبات الموثوق فيه Digital Chat Station، كشفت بعض المواصفات عن هاتف الألعاب المرتقب.







