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رياضة

وليد سليمان وكهربا يقودان تشكيل المارد الأحمر أمام البنك الأهلي بـ الدوري

الأحد 17/يناير/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها الخامسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:  عليي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف  - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ديانج - أفشىة.

خط الهجوم: وليد سليمان - حسين الشحات - كهربا.

البدلاء:

علي لطفي وياسر إبراهيم وسعد سمير وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ‏وعمرو السولية وطاهر محمد ومحمد شريف ووالتر بواليا.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

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