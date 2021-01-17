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توك شو

لماذا قرر النواب استدعاء الحكومة.. وكيل المجلس يجيب

الأحد 17/يناير/2021 - 04:30 م
المستشار احمد سعد
المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب
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عادل نصار
كشف المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، الأسباب الرئيسية لاستدعاء مجلس النواب للحكومة، مؤكدا أن اللجنة العامة اجتمعت اليوم ونظرت أهم الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها ومن أهمهم مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها.

وأضاف "سعد"، خلال لقاء له مذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات على أداء الحكومة في البرنامج المقدم منها، في ضوء التقرير المقدم من الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2022. 

وكشف وكيل مجلس النواب، عن أن اللجنة العامة في مجلس النواب اتخذ قرارها باستدعاء الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على أن يكون حضورها في أكثر من جلسة عامة بشكل متتال، متابعا على أساس حضور كل جلسة عامة وزيرين من الحكومة. 



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