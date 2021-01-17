روسيا توبخ أمريكا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وجهت روسيا، اليوم الأحد، توبيخا إلى الولايات المتحدة بسبب الأحداث التي وقعت في مبنى الكونجرس "الكابيتول هيل" يوم الأربعاء 6 يناير، وذلك بعد دعوة الرئيس المنتهية ولايته إلى النزول للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس جو بايدن.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تخطط لإبداء رد فعل على انتهاك حرية التعبير والكلمة، في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" الروسية.





وأضافت زاخاروفا، في برنامج تلفزيوني، أن روسيا ستعرب عن احتجاجها على انتهاك حرية التعبير في هذه الدولة.





وردا على سؤال، خلال برنامج "مساء الأحد مع فلاديمير سولوفيوف" على قناة "روسيا -1"، حول هل حان الوقت لإعلان الاحتجاج على انتهاكات حرية التعبير في الولايات المتحدة، قالت زاخاروفا، إن صاحب السؤال أصاب الهدف. وأضافت: "صدقوني، سيحصل ذلك، والجانب الروسي يعد العدة لذلك.





وفي فضيحة من العيار الثقيل، فتح مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" تحقيقا فيما إذا كانت حكومات أجنبية ومنظمات وأفراد قد قدموا دعما ماليا لما وصفهم بالمتطرفين الذين ساعدوا على تخطيط وتنفيذ أحداث العنف في أروقة مبنى الكونجرس "الكابيتول هيل" يوم 6 يناير، حسبما نقلت شبكة "إن. بي. سي" الإخبارية عن مسئولين حاليين وسابقين في مكتب FBI.





وقالت المصادر إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يفحص، كجزء من التحقيق، مدفوعات بيتكوين بقيمة 500 ألف دولاؤ، على ما يبدو من شخص فرنسي لشخصيات ومجموعات رئيسية في اليمين المتطرف قبيل أعمال الشغب التي دعا إليها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.





تم توثيق هذه المدفوعات ونشرها على الإنترنت هذا الأسبوع من قبل شركة تحلل تحويلات العملة المشفرة. يمكن تتبع مدفوعات البيتكوين، وهي عملة مشفرة، لأنها موثقة في نظام حفظ السجلات.



