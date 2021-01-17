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رياضة

محمود نبيل يغيب عن سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش

الأحد 17/يناير/2021 - 04:31 م
محمود نبيل
محمود نبيل
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عبد الله هشام

يغيب محمود نبيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن مباراة فريقه المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام غدا أمام فريق طلائع الجيش.

وأكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي بالنادي، غياب اللاعب عن لقاء طلائع الجيش، بسبب الإصابة، حيث كشفت الآشعة التي خضع لها إصابته بإجهاد في العضلة الخلفية.

رئيس الجهاز الطبي أكد في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الإنترنت، على أن اللاعب سوف يحصل على راحة سلبية لمدة يومين، ثم يعود للتدريبات ببرنامج تأهيلي، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباراة المصري.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش، في الثانية والنصف غد الاثنين، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، التي يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيبها برصيد ثماني نقاط.
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