لو دريان: فرنسا لن تنتهج سياسة التكتلات في علاقاتها مع الصين





اعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أن بلاده لا تنوي اتباع منطق "سياسة التكتلات" في علاقاتها مع الصين.





وقال لودريان في تصريحات صحفية، اليوم الأحد "في علاقاتنا مع الصين لا نريد اتباع منطق التعارض بين تكتل وتكتل آخر، إن أوروبا تنظر إلى هذا البلد على أنه شريك ومنافس وخصم منهجي في آن".





وأكد لودريان أن باريس تفضل "التحرك مع حلفاء في تعاملها مع ملفات محددة، كما هو حال موضوع التضليل أو التنظيم الرقمي".



