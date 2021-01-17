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طبيب: الفيروسات تتحور حتى تصبح أكثر سرعة على الانتشار وليس الخطورة

الأحد 17/يناير/2021 - 04:42 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أسامة علي
كشف الدكتور إسلام عدنان أستاذ علم انتشار الأوبئة بعض الحقائق حول الفيروسات فى ظل التخوفات الشديدة بشأن خطورة السلالات الجديدة لفيروس كورونا والتى قد تكون اكثر ضررا.


وأكد خلال مداخلة هاتفية مع "اكسترا نيوز"، ان الفيروسات كأى كائن حتى تسعى للحفاظ على حياتها، لذا تتحور باستمرار لتصبح سريعة الانتشار وليس لتصبح اشد خطورة، مشيرا إلى أن تحور فيروس كورونا لسلالات جديدة ظهر فى 3 مناطق، انجلترا، جنوب افريقيا، والبرازيل.

وأوضح أستاذ علم الاوبئة أن التحورات التى حدثت فى فيروس كورونا تحورات جزئية لا تؤثر على فاعليه اللقاحات الموجودة.

وأشار إسلام عدنان، الى أن ما يقال حاليا حول تأثير السلالات الجديدة السلبى على فاعلية اللقاحات وبروتوكولات العلاج، يسمى "ملاحظات طبية"، معقبا:"جمع الملاحظات يحتاج من شهر لاثنين لدراستها والتأكد من صحتها".
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