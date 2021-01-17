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منوعات

المخابرات الأمريكية تكشف أسرارا جديدة حول ظهور كورونا بمختبر ووهان

الأحد 17/يناير/2021 - 04:45 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تتعرض الحكومة الصينية لضغوط متزايدة للكشف عن الأصول الحقيقية لوباء الفيروس التاجي كورونا بعد أن كشفت المخابرات الأمريكية اسرار جديد حول مختبرًا في ووهان .


وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العاملين في معهد ووهان لعلم الفيروسات أصيبوا بأعراض شبيهة بكوفيد في خريف عام 2019 - قبل أسابيع من إطلاق ناقوس الخطر بشأن العدوى التي تجتاح المدينة.


كما زعم أن علماءها كانوا يجربون فيروسًا خفاشًا يشبه إلى حد بعيد ذلك الذي يسبب Covid وعملوا في مشاريع عسكرية سرية.


وكشفت الصحيفة البريطانية ذا صن، لأول مرة عن مخاوف بشأن المختبر السري في 5 أبريل من العام الماضي - منذ حوالي 287 يومًا، والآن تأتي المزاعم الجديدة من رئاسة الإدارة الأمريكية حيث وصل محققون من منظمة الصحة العالمية (WHO) في ووهان للنظر في أصول الوباء.


ومع ذلك، سيخضع الفريق للمراقبة الدقيقة من قبل المسؤولين في بكين وليس لديهم أي خطط لزيارة المعهد.  


ودعا النائب عن حزب المحافظين توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم ، الليلة الماضية ، إلى الشفافية الكاملة ، قائلًا: "السرية التي تحيط بكوفيد كلفت ملايين الأرواح ودمرت مستقبل الناس.  يجب أن يتوقف.  لقد حان الوقت للضغط من أجل وصول أكبر من منظمة الصحة العالمية وانضممنا للآخرين لمعاقبة أولئك الذين يحتفظون بالأسرار ".

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