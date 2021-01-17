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برلمان

زعيم الأغلبية: الدولة لا تخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:52 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد الشريف
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قال رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد، إن هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ما قبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.

وهو مارد عليه داوود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.


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