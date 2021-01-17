ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتعريف بالأنشطة الجامعية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:37 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تتابع  جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .

وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب . 

أعلن اعضاء اتحاد طلاب جامعة حلوان لصدى البلد عن اطلاق حملة لتعريف الطلاب بالالنشطة الطلابية و دور لجان اتحاد الطلاب و الانشطة المتاحة بكل لجنة ، تحت شعار " تعرف ايه عن " .


أوضح اتحاد الطلاب ان هذه الحملة يتم تنفيذها الكترونيا عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة باتحاد طلاب الكلية على  الفيسبوك .

تهدف هذه الحملة لتعريف الطلاب بالانشطة المختلفة بالجامعة و التواصل مع الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة و اجازة منتصف العام الدراسى . 


يذكر انه قد أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق بالدراسات العليا بكليات الجامعة بمراحلها الثلاث (دبلوم- ماجستير- دكتوراه) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ وذلك حتى ٧ فبراير ٢٠٢١. 


وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهى كالاتي :- 
- شهادة المؤهل + معادلة لخريجى الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 
- بيان تقديرات. 
- أصل شهادة الميلاد. 
- صورة البطاقه الشخصية. 
- عدد (٦) صور شخصية. 
- الموقف من التجنيد للذكور. 
- شهادة حسن سير وسلوك. 
- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تربية حلوان: استبيان أون لاين لمعرفة مواهب الطلاب

طب حلوان تستعد لنشر مجلة الكلية أون لاين

اتحاد طلاب حلوان يطلق مسابقات فنية أون لاين

بعد تعليق الدراسة داخل الجامعات.. اتحاد طلاب حلوان يعلن مسابقات ودورات تدريبية أون لاين

حقوق حلوان تنظم دورات أون لاين حول إعداد المشروعات وريادة الأعمال

بعد تفعيل التعليم الإلكتروني.. جامعة حلوان: خدمات إلكترونية لسداد المصروفات

ترشيحاتنا

استياء في الأهلي بسبب التحكيم.. والجهاز الفني يشكو لإدارة النادي

القصة الكاملة لمرض ميار الببلاوي.. أصيبت بجلطة في القلب والقدم.. وواجهت شائعة الوفاة بسبب كورونا

أحمد موسى عن استدعاء "النواب" 18 وزيرا: سابقة لم تحدث

رسميا.. بدء العمل بقانون انتظار المركبات في الشوارع.. تفاصيل

مفاجأة.. الزمالك يستهدف ضم مهاجم أرسنال

بفستان مخملي.. ميريهان حسين تستعرض أناقتها في حفل زفاف نادر حمدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة