اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتعريف بالأنشطة الجامعية

تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد .





وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الانشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الاول عبر صفحات الفيسبوك و جروبات التيلجرام و الواتساب .





أعلن اعضاء اتحاد طلاب جامعة حلوان لصدى البلد عن اطلاق حملة لتعريف الطلاب بالالنشطة الطلابية و دور لجان اتحاد الطلاب و الانشطة المتاحة بكل لجنة ، تحت شعار " تعرف ايه عن " .





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أوضح اتحاد الطلاب ان هذه الحملة يتم تنفيذها الكترونيا عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة باتحاد طلاب الكلية على الفيسبوك .





تهدف هذه الحملة لتعريف الطلاب بالانشطة المختلفة بالجامعة و التواصل مع الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة و اجازة منتصف العام الدراسى .





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