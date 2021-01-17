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ثقافة

حكايات من زمن فات.. لم يكن منهم مصري.. أسرار 3 رجال فى حياة داليدا

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 م
صدى البلد
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تعد الحكايات والأسرار في حياة المشاهير والأدباء والمثقفين، كثيرة وغالبا ما يكون لها انعكاس مباشر أو غير مباشر على إبداعاتهم ومنتجهم الثقافي والإبداعي.


ويسلط "صدى البلد"، الضوء من خلال باب "حكايات من زمن فات"، على المواقف والكواليس التي أثرت على مسيرة وإبداع هؤلاء العظماء.

 

ومن بين هؤلاء المطربة الكبيرة داليدا ، التى تحل اليوم  الاحد، الموافق 17 يناير ، ذكرى ميلادها التي توافق 17 / 1 /1933، ونستعرض فى هذا التقرير كواليس ارتباط داليدا بـ 3 رجال خلال مسيرتها لم يكن منهم مصريا.

 

تزوجت من أول رجل حبته بصدق "Lucien Morisse" وانفصلا عن بعضهما بعد زواج دام عدة أشهر فقط رغم أن حبهما كان حديث المجتمع في ذاك الوقت، فقد كان كل واحد منهما يصرح للآخرين بأنه متيم بالآخر ولا يمكنه أن يعيش بدونه لأنه حب حياته وما إلى ذلك، وكان سبب الانفصال هو عثور داليدا على حبها الحقيقي بعد أن اعتقدت أن حبها هو في من تزوجته وكان الرجل الذي تركت داليدا زوجها من أجله هو الرسام Jean Sobieski.

 

سنة 1967 دخل العشق إلى قلب داليدا عندما التقت بالشاب الإيطالي "Luigi Tenco" وكان مغني لا يزال في بداية طريقه وقد دعمته دليدا ليصبح نجمًا لكن الفشل طرق بابه بعد مشاركته بمهرجان سان ريمو سنة 1967 فانتحر بمسدسه في إحدى الفنادق والمؤسف في الأمر أن داليدا كانت أول من رأى جثته ممددة ومغطاة بالدماء، عندما ذهبت لتواسيه بعدم نيله التقدير في المهرجان والذي شاركا فيه! وعندما تمكنت من نسيان الماضي أحبت رجل بفترة السبعينات ولكنه هو الآخر توفي منتحرا.

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