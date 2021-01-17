انتي البداية.. مبادرة لحل مشاكل الزيت عند "ستات البيوت" وإعادة تدويره

قالت أميرة رزق، مدير تسويق قطاع الزيوت شركة "افكو"، إن الأساس في مبادرة "انتي البداية" معرفة ان الزيت يستعمل في شيئين فقط، لافتة إلى أن مشكلة معظم "ستات البيوت" التخلص من الزيت المستعمل، برغم أنه من الممكن استخدامه مرة أخرى في صناعات هامة في الدولة، الي جانب ان التخلص من الزيت بصورة غير صحيحة يمثل خطرا كبيرا على الإنسان والدولة.





وتابعت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن شركة افكو أرادت ان تعيد تدوير استخدام زيوت الطهي المستعملة، وذلك كان بالتنسيق مع شركة من شركات اعادة التدوير، وتم ايجاد حل لاعادة تدوير الزيت، ولاقت المبادرة دعما كبيرا من وزارة البيئة، لافتة إلى أن المبادرة قائمة على تمكين ربات البيوت على كيفية التخلص من الزيت المستعمل بطريقة مفيدة.





واوضحت ان الطريقة التقليدية للتخلص من الزيت تمثل مشكلة كبيرة مع الوقت وذلك بسبب تراكم الزيوت والدهون في المواسير، الي جانب انه يؤثر على البنية التحتية للدولة ويلوث صرف المياه، معقبة: "كل لتر زيت بترمي بيلوث مليون لتر مياه".





واضافت ان الهدف من مبادرة "انتي البداية" هو ان "الست" هي اساس التخلص من تلك الزيوت، لذلك يجب التعامل على رفع وعي المرأة اولا لتؤثر على الأجيال الجديدة، وأوجدت المبادرة الحلول من خلال الاتصال على رقم 19481 وهو الخط الساخن لشركة "تجدد" لاعادة التدوير، وذلك بعد تكوين 5 لتر زيت مستعمل.







