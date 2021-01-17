ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أمطار متوسطة على مدن مطروح وتوقف أعمال الصيد

الأحد 17/يناير/2021 - 05:14 م
حالة الطقس في مطروح
حالة الطقس في مطروح
Advertisements
أيمن محمود
 شهدت محافظة مطروح  اليوم الأحد  هطول أمطار متوسطة ، بمدن برانى والنجيلة ، كما تم ايقاف اعمال الصيد والملاحة البحرية  بالبحر تزامنا مع  موجه الطقس السيء ونواة القبضة الكبرى.



وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع . 

يذكر أن محافظة مطروح قد. أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم  طقس باردة مع احتمال سقوط أمطار متوسطة  إلى غزيرة ، وتتكون الشبورة المائية صباحا مع التحذير  من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.
أمطار متوسطة على مدن مطروح وتوقف أعمال الصيد
أمطار متوسطة على مدن مطروح وتوقف أعمال الصيد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار وطقس سيئ .. محافظ مطروح: تعليق الدراسة غدا .. وإجازة للمعلمين في المدن البعيدة

أغرقت الشوارع .. أمطار تضرب مطروح والساحل الشمالي

غلق موانئ الصيد.. أمطار متوسطة تضرب مطروح والساحل الشمالي| شاهد

سقوط أمطار على مدن مطروح والساحل الشمالي

بعد تحذيرات الأرصاد.. أمطار غزيرة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ.. وتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مطروح

شوارع خالية.. رياح شديدة وأمطار غزيرة بالدقهلية

ترشيحاتنا

جرحى وقتلى.. مشاجرة بدارفور السودانية تتحول إلى بركة دم

بينها إلغاء حظر سفر دول إسلامية.. أوامر يوقعها بايدن في أول يوم بالبيت الأبيض

خلال يوم .. السعودية تسجل 176 إصابة و5 حالات وفاة بـ كورونا

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

تحت الامطار.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الشياطين الحمر والبنك الأهلي

الأرصاد توجه تحذيرا لـ مواطني القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين