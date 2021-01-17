أمطار متوسطة على مدن مطروح وتوقف أعمال الصيد

اليوم الأحد هطول أمطار متوسطة ، بمدن برانى والنجيلة ، كما تم ايقاف اعمال الصيد والملاحة البحرية بالبحر تزامنا مع موجه الطقس السيء ونواة القبضة الكبرى. شهدت محافظة مطروح













وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع .





يذكر أن محافظة مطروح قد. أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية .



