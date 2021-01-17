حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، ونواب رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.





وخلال المرور اليومى لرؤساء القري، تمكنت الوحدة المحلية للبعيرات برصد 3حالات بناء فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 450متر وتم ازالتها فورا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

واقرأ أيضًا:

إنفوجراف أسواني يبرز حجم الإنجازات لتحويل أسوان لبانوراما جمالية بمشروعات تنموية





كما تمكنت الوحدة المحلية بالضبعية من رصد حالتي بناء فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 375متر وتم ازالتها فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.



