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محافظات

حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور

الأحد 17/يناير/2021 - 05:14 م
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
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شمس يونس
 كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، ونواب رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال المرور اليومى لرؤساء القري، تمكنت الوحدة المحلية للبعيرات برصد 3حالات بناء فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 450متر وتم ازالتها فورا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت الوحدة المحلية بالضبعية من رصد حالتي بناء فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 375متر وتم ازالتها فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وشدد رئيس المدينة علي أهمية  المرور اليومى طوال أيام الأسبوع وعمل ورديات عمل أثناء الجمع والعطلات.
حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور
حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور
حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور
حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور
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