حملة إزالات مكبرة بغرب الأقصر.. صور

كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، ونواب رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اي تعديات وازالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومى لرؤساء القري، تمكنت الوحدة المحلية للبعيرات برصد 3حالات بناء فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 450متر وتم ازالتها فورا، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تمكنت الوحدة المحلية بالضبعية من رصد حالتي بناء فى المهد على أراضى زراعية بمساحة 375متر وتم ازالتها فورا واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
وشدد رئيس المدينة علي أهمية المرور اليومى طوال أيام الأسبوع وعمل ورديات عمل أثناء الجمع والعطلات.