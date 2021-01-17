موقف ميسي من المشاركة أمام بلباو في نهائي السوبر الإسباني

كشف إدوارد كورناجو الصحفي بموقع "آس" الإسباني، موقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من المشاركة مع برشلونة أمام أتلتيك بلباو، في المباراة المقرر لها، اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب لا كارتوخا، في نهائي كأس السوبر الإسباني.





وقال إدوارد كورناجو في تصريح خاص لصدى البلد، أن ميسي شارك مران الفريق اليوم، وسيكون جاهزا للمشاركة بشكل أساسي أمام أتلتيك بلباو.





كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت الأربعاء الماضي





ويسعى فريق برشلونة لتحقيق اللقب الأول له تحت قيادة مدربه رونالد كومان، والذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي، خلفا لـ كيكي سيتين الذي أقيل بسبب النتائج الكارثية.





وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد التغلب على ريال مدريد بنتيجة 2 - 1.



