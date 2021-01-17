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أخبار العالم

أول تعليق من البنتاجون على إرسال قاذفتين B52 إلى الخليج العربي

الأحد 17/يناير/2021 - 05:05 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت القيادة المركزية الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع "البنتاجون"، اليوم الأحد، إن قاذفات بي 52 أنهت دوريتها بالشرق الأوسط بنجاح.

وأضافت القيادة المركزية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن "نشر العتاد الاستراتيجي جزء هام من موقفنا الدفاعي في المنطقة".

وتابعت: "مهام القاذفات تؤكد التزام الجيش الأميركي بالأمن الإقليمي".

وكانت صحيفة "يدعوت إحرنوت" الإسرائيلية قالت صباح اليوم إن قاذفتين عسكريتين أمركيتين من طراز بوينح بي- 52 ستراتوفورتريس شوهدتا، وهما تعبران أجواء إسرائيل باتجاه الخليج.

وأضافت أن هذه هي المرة الخامسة خلال الأشهر القليلة الماضية التي تشاهَد فيها طائرات أميركية من هذا الطراز، وهي تمر فوق المنطقة.

يأتي ذلك، في أعقاب كشف وسائل إعلام أمريكية عن سقوط صاروخين إيرانيين على بعد 100 ميل من حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي، تزامنا مع مناورات كانت تجريها قوات الحرس الثوري الإيراني شملت إطلاق صواريخ باليستية.

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