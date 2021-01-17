رحاب عبد الغني تطالب بتأجيل الموافقة على تعديلات قانون أسر الشهداء المقدم من الحكومة

طالبت النائبة رحاب عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته، تأجيل موافقة المجلس في جلسته العامة اليوم على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة، بخصوص بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.





جدير بالذكر أن طلب النائبة بتأجيل مناقشة القانون في الجلسة العامة كان لحين اجتماع أسر الشهداء كافةً لدراسة المقترحات المعدلة بالقانون.

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني أن طلب أسر الشهداء بتعديل بعض مواد القانون، لكن لابد أولًا من وجود أسر الشهداء للمناقشة والموافقة عليها وتقديم المقترحات.



