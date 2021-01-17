رحاب عبد الغني تطالب بتأجيل الموافقة على تعديلات قانون أسر الشهداء المقدم من الحكومة

طالبت النائبة رحاب عبد الغنى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحرم الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاته، تأجيل موافقة المجلس في جلسته العامة اليوم على تعديلات القانون المُقدم من الحكومة، بخصوص بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
جدير بالذكر أن طلب النائبة بتأجيل مناقشة القانون في الجلسة العامة كان لحين اجتماع أسر الشهداء كافةً لدراسة المقترحات المعدلة بالقانون.
وأكدت النائبة رحاب عبد الغني أن طلب أسر الشهداء بتعديل بعض مواد القانون، لكن لابد أولًا من وجود أسر الشهداء للمناقشة والموافقة عليها وتقديم المقترحات.
وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
كما يعمل مشروع القانون أيضا علي توفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون ، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون ، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.