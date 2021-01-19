الجدي..قرية نموذجية بمنطقة وسط سيناء ..شاهد

تعتبر قرية "الجدى" بمركز الحسنة، محافظة شمال سيناء، إحدى القرى النموذجية ، بعد تنفيذ مشروع تطوير القرية الأم وتجمع الجوفة التابعة للقرية بمنطقة وسط سيناء.

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن القرية تجمع بدوى كبير يضم منازل ذات طبيعة بدوية كاملة تتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بالمجتمع السيناوى، ويستهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة يسهل فيها تقديم الخدمات والمرافق المتنوعة.





وأوضح، فى بيان أصدرته المحافظة، أن القرية تضم 100 منزل على مساحة مائتى متر لكل منزل (118 م2 للمبانى، و82 م2 عبارة عن مساحة فضاء وحوش) بتكلفة بلغت 39 مليون جنيه، كما تم فرش وتجهيز المنازل بالكامل بكل الأجهزة المنزلية والكهربائية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى،.



مشيرًا إلى أنه تم حفر بئر للمياه ومحطة تحلية المياه بتكلفة بلغت 18٫5مليون جنيه، وتضم بئرا جوفية عميقة، ومحطة معالجة بقدرة 250 م3 يوميا، ومحطة تحلية بقدرة 2100 م3 يوميا، وخزانا علويا بسعة 75م٣ وغرفة محولات وغرفة مولدات وطلمبات، بالإضافة إلى إنارة الموقع بالكامل بتكلفة بلغت 5٫6 مليون جنيه، وإنشاء طرق داخلية بطول 6 كيلو مترات وشبكة للصرف الصحى بتكلفة 18٫4مليون جنيه.





كما تم إنشاء مزرعة نموذجية بالقرية، على مساحة 20 فدانا.





ولفت شوشه، إلى أنه تم إنشاء وحدة صحية، على مساحة 450 م3، وتشمل مخزنا ودورات مياه ومعمل تحاليل وإسعافات أولية وتسجيل بيانات واستقبال وأرشيف وعيادة طب أسرة وعيادة أسنان وصيدلة، مكتب صحة، ومخزن أدوات تعقيم، بتكلفة 14٫2مليون جنيه.



وأضاف اللواء محمد احمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم إنشاء مركز شباب متكامل بالقرية على مساحة 6500 متر مربع ويتكون من 3 طوابق تشمل صالة لياقة بدنية، غرفة تغيير ملابس، وصالة تنس طاولة، وملعبا خماسيا نجيلة صناعية وملعبا خماسيا أرضية إكليرك، وحمام سباحة وحديقة طفل بتكلفة نحو 13 مليون جنيه.





كما تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بتكلفة 11 مليون جنيه، وتضم 11 فصلا تعليميا (فصلى رياض أطفال، 6 فصول إبتدائية، 3 فصول إعدادية)، مكاتب إدارية، غرفة حاسب آلى، معملا، استراحة للمعلمين.



وأوضح أنه تم إنشاء مسجد القرية، والذى يتسع لعدد 500 مصل، للرجال، والسيدات، غرفة وضوء للرجال وأخرى للسيدات واستراحة لإمام المسجد.

وأشار سامى حسن عبدالجواد رئيس قرية الجدى، أن محطة مياه الجدى بوسط سيناء، هى أحدث محطة يبدأ تشغيلها بعد افتتاحها لخدمة أهالى قرية الجدى وتعمل المحطة على بئر بطاقة إنتاجية 100 م3/ى، وملحق به خزان (1) سعة 1200 م3، وخزان مياه مالحة ألف م 3.







وأعرب أهالى القرية عن شكرهم العميق للرئيس السيسى، الذى يسعى إلى إحداث تنمية حقيقية وملموسة على أرضهم، وكلهم ثقة بأن ما تم تنفيذه يجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعى فى ظل توافر الخدمات والمشروعات، التى تسمح بتوفير احتياجات أبناء القرية وتوابعها.





ووجه مشايخ، وعواقل، وأهالى المنطقة الشكر للقوات المسلحة على الجهود المبذولة فى تنمية وتعمير سيناء وتطهيرها من دنس الإرهاب.



وأشار جازى سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء إلى أن إنشاء القرية النموذجية أتاح إقامة مشروعات متناهية الصغر والتى تعتمد على المقومات الطبيعية بما يشجع المواطنين للإقامة، لإحداث التوطين فى المنطقة، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين خاصة مشروعات التطريز وتربية الثروة الحيوانية وإنتاج الأعلاف وزراعة الخضراوات والفاكهة أسفل الصوب البلاستيكية هذا إلى جانب عمليات التسويق للمنتجات للتشجيع على إقامة مزيد من المشروعات.

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