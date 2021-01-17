ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفيروس لم يمل.. الصحة العالمية تحذر من سلالة كورونا الجديدة.. فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 05:19 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
ندى عبد العزيز
حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" من انتشار العدوى بشكل سريعًا بعد اكتشاف سلالة ثالثة لكورونا فى اليابان.

وصرحت منظمة الصحة العالمية وفقًا لفيديو عرضته فضائية "العربية" بأن كلما انتقل فيروس كورونا كلما كان احتمال تغيره مرتفعًا .

وأكد "ادهانوم" خلال بيان لمنظمة الصحة أوردته قناة "العربية"أن زيادة انتشار فيروس كورونا سيزيد من احتمالية حدوث تغيرات جديده له ،مؤكدا ان هناك انتقال واسع لبعض انواع الفيروس.

وعقب "مدير الصحة العالمية "، قائلًا :" كورونا لم يمل منا حتى الأن" وأنه من المتوقع فى الفترة المقبلة زيادة عدد الحالات فى المستشفيات الآمر الذي سيمثل إشكالية كبيرة للعاملين الصحيين والمستشفيات التي اقتربت من نقطة الانهيار.

ورغم تأكيد منظمة الصحة العالمية أن السلالة الجديدة لا تؤدى إلى زيادة فى قوه الفيروس إلا أنها شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وقدم" ادهانوم مدير منظمة الصحة العالمية بعض الارشادات للحد من فرصة انتشار الوباء منها الحفاظ على التباعد الجسدي  وتهوية الغرف جيدًا  وارتداء الكمامات و الحفاظ على نظافة الأيدي لمنع انتشار الوباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كورونا لم يسأم منا.. تحذير جديد من الصحة العالمية بشأن الفيروس

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. ألمانيا تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا

الارتفاع مستمر.. ألمانيا تسجل ما يقرب من 17 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة عن سلالة فيروس كورونا المتحور في بريطانيا

أستاذ مناعة: السلالة الجديدة من فيروس كورونا تتمكن من خلايا الإنسان بشكل أقوى

اكتشاف حالتين.. سلالة كورونا الجديدة تصل الأردن

ترشيحاتنا

اللجنة العامة للبرلمان تقرر استدعاء رئيس الوزراء

14 قناة تنقل اللقاء.. موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي السوبر الإسباني

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سموحة والإنتاج الحربي.. حقيقة بلع الهاني سليمان لسانه

سكرتيرة تدعي اغتصابها بوحشية من نائب بريطاني

إصابة وليد سليمان قبل مباراة البنك الأهلي وبواليا أساسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة

رئيس وزراء صباحا ومربي أطفال مساء.. بوريس جونسون وابنه يشعلان السوشيال ميديا في بريطانيا.. صور

ظهور أودي S8 موديل 2022 أثناء اختبارها استعدادا للتدشين