حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة غرب الإسكندرية

شن حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة إزالة فورية تمكنت من إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة علي جسر ترعة النوبارية عبارة عن مرسي ملاحي ومبني إداري مكون من غرفتين من طوب مباني بمساحة ١٥٠ متر.

كما تم التحفظ علي خلاطة والمعدات المستخدمة في هذه الأعمال المخالفة وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





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وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي لاستعادة الانضباط و فرض القانون .

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية. وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أية مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة، وعدم التهاون مع المخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

كما شدد على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.