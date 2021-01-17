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حوادث

كتمت نفسها بالخطأ أثناء نومها.. حفظ التحقيقات في اتهام متسولة بقتل طفلتها

الأحد 17/يناير/2021 - 05:30 م
ضبط متهمة
ضبط متهمة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في اتهام متسولة تسببت في وفاة طفلتها الرضيعة، أثناء نومها بجوارها بالخطأ حيث نامت عليها وكتمت أنفاسها.

وكشفت التحريات عن أن الطفلة رضيعة عمرها 45 يومًا، وأنها نتيجة حمل سفاح جمع بين السيدة وعامل، وعدها بالزواج ثم اختفى نتج عنه الطفلة، وأن الأم تعمل متسولة وتسكن في غرفة تحت الإنشاء في عقار، ويوم الواقعة كان الجو باردا فلعبت مع ابنتها حتى غلبهما النوم وعندما استيقظت وجدتها لا تتنفس فأبلغت الأجهزة الأمنية.

وأضافت التحريات أن الأم تقيم بصحبة ابنتها في غرفة بعقار تحت الإنشاء، وأثناء نومها تقلبت في الفراش فكتمت أنفاس الرضيعة بالخطأ، ما أسفر عن وفاتها، وأن الأم سبق اتهامها في قضية تسول، وأقامت علاقة غير شرعية مع أحد عمال النظافة لا تعلم بياناته، بعدما وعدها بالزواج، ما أسفر عن حملها، وأن الأم لم تقصد قتل طفلتها، وأنها أثناء إرضاع الطفلة غلبها النوم، فكتمت أنفاس الصغيرة دون قصد.

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