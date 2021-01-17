التزام المواطنين بالكمامات داخل مترو الخط الأول.. شاهد

التزم المواطنون بارتداء الكمامات داخل المترو الخط الاول وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة ، لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

ورصدت عدسة " صدى البلد " مدى استجابة المواطنين للاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩حيث ظهر المواطنون داخل عربات المترو مرتدين الكمامات .

أعلنت وزارة الصحة والسكان , امس خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.



