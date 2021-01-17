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بين الناس

التزام المواطنين بالكمامات داخل مترو الخط الأول.. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 05:53 م
صدى البلد
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سيد أحمد- أبانوب نبيل
التزم المواطنون بارتداء الكمامات داخل المترو الخط الاول وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة ، لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

ورصدت عدسة "  صدى البلد "  مدى استجابة المواطنين للاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩حيث ظهر المواطنون داخل عربات المترو مرتدين الكمامات . 


أعلنت وزارة الصحة والسكان , امس خروج  499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122291 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 887 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

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