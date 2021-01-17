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محافظات

تحرير 119 محضرا لمخالفي ارتداء الكمامة.. وغلق 5 مراكز دروس خصوصية ببني سويف

الأحد 17/يناير/2021 - 05:48 م
حملات إزالة البناء
حملات إزالة البناء المخالف
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محمد عبدالحليم
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار متابعة تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ سريان تفعيله "منذ الثالث من يناير الحالي"، بالإضافة للحد من التجمعات في الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، وأن تكون فقط في الأماكن المفتوحة، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس. 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية .

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وتضمن التقرير، الذي عرضه اللواء جمال مسعود السكرتير العام،الإشارة إلى أن "اليوم الأحد" شهد تحرير 119 محضرًا للأفراد لمخالفتهم ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى فض 7 سرادقات لتجمعات أفراح  وعزاء لمخالفتها القرارات وإقامتها في أماكن مغلقة، في حين تم غلق 5  مراكز دروس خصوصية "سناتر"، في حين تم إغلاق 93  ما بين محلات تجارية وأسواق وسويقات على مستوى مراكز ومدن المحافظة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة . 

وطالب المحافظ المواطنين بالالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تؤكد على ضرورة  وأهمية تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ، حفاظا على سلامتهم وذويهم ، مؤكدا على أن النجاح في مجابهة تداعيات أزمة كورونا يتطلب التعاون والتضافر من الجميع ، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ توجيهات وقرارات الحكومة.

ولفت إلى تكليفاته لرؤساء المدن  بمتابعة تنفيذ تلك القرارات الحكومة  بحزم  واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع، فضلا عن تعليماته بتكثيف عمل لجان المتابعة الميدانية من الإدارات المعنية بالمحافظة ومجالس المدن والقرى، لتكثيف الحملات على المحال التجارية والأسواق ومواقف السيارات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين وعدم الملتزمين بالمواعيد المقررة.
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