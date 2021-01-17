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فن

مساء الجمال.. جيهان خليل تشارك متابعيها صورة لها.. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 05:33 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة جيهان خليل صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  " إنستجرام ".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

ما شاء الله وربي يحفظك من كل عين - قمر - منورة ياأجمل فنانة - مساء الجمال على اجمل عيون

جيهان خليل فنانة وممثلة من أصول مغربية، درست المسرح وتخصصت في الفلسفة وجماليات الصورة والسينما.. عرفها المصريون والعالم العربي بعد مشاركتها فى برنامج "أراب كاستينج" لاكتشاف المواهب وفوزها بلقب أفضل موهبة تمثيلية.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي.

المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

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