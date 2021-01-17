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منوعات

سكرتيرة تدعي اغتصابها بوحشية من نائب بريطاني

الأحد 17/يناير/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت سكرتيرة بريطانية أدعت إنها تعرضت للاغتصاب من قبل عضو في البرلمان من حزب المحافظين البريطاني، إن إحدى الهجمات وقعت في مكتبه البرلماني بينما كان سياسيون آخرون يعملون في مكان قريب.


ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، قالت الموظفة المكتبية إن الشرطة لم تحقق بشكل كامل في مزاعمها ولم تتابع عدة خطوط من التحقيق قبل أن تغلق القضية الشهر الماضي.


ونفى النائب باستمرار هذه المزاعم التي تدعي الشرطة إنه لا يمكن تأكيدها.


وقالت والدة الشابة، إنها تخشى على حياة ابنتها بعد أن وجدتها "في حالة صدمة، تبكي" مع خدوش على ذراعيها، حسبما ذكرت صحيفة البريطانية.


وزعمت الأم أن الشرطة رفضت الأدلة وأشارت إلى مما يسقط هذا الأمر القضية.


لكن المرأة تدعي الآن أن الشرطة لم تستجوب أربعة عشر شخصًا مع الأدلة الداعمة وتم تجاهل النصوص وسجلات الهاتف، ونفى الضباط الادعاءات لأنها كانت على علاقة بالنائب - الذي اعتقل في أغسطس وسط مزاعم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي  والسيطرة القسرية.


وأوضحت الصحيفة أنه إذا قررت النيابة العامة الملاحقة القضائية فقد يواجه السياسي المحاكمة مع عقوبة لا تقل عن 19 عامًا إذا أدين بالاغتصاب.


وتقول الموظفة إن الهجوم الذي تعرضت له في مقاطعة وستمنستر وهو واحد من أربع اعتداءات مزعومة وقع في منتصف عام 2019.


وقال مصدر مقرب منها إن واقعة الاغتصاب وقعت بعد يوم من تهديد النائب البرلماني لها  في الخارج، وهو يصرخ عليها في الشارع بقبضات مرفوعة ويصرخ في وجهها ويقسم عليها قبل أن يحاول دفعها في سيارة أجرة. ".

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