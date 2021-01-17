استقرار الدولار .. تباين أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي بختام اليوم

ينشر "صدى البلد" سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 17 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الاهلى .
استقر سعر صرف الدولار بختام اليوم 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات نهاية الاسبوع .
اسعار العملات الاجنبية بختام اليوم
سجل سعر اليورو 18.85 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع منخفضا قرشين مقارنة بنهاية الاسبوع الماضى .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.51 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .
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وسجل الفرنك السويسري 17.50 جنيه للشراء و 17.71 جنيه للبيع بتراجع قرشا .
واستقرت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بختام الاحد
سجل الين اليابانى نحو 15.02 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع بزيادة قرشين.
وبلغ اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار بختام اليوم 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع مقارنة بتعاملات نهاية الاسبوع .
اسعار العملات الاجنبية بختام اليوم
سجل سعر اليورو 18.85 جنيه للشراء و19.10 جنيه للبيع منخفضا قرشين مقارنة بنهاية الاسبوع الماضى .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.51 جنيه للشراء و 21.51 جنيه للبيع بارتفاع قرشين .
أقرأ ايضا ..البورصة تربح 3.4 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها
وسجل الفرنك السويسري 17.50 جنيه للشراء و 17.71 جنيه للبيع بتراجع قرشا .
واستقرت كورنا سويدية 1.85 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بختام الاحد
سجل الين اليابانى نحو 15.02 جنيه للشراء و 15.15 جنيه للبيع بزيادة قرشين.
وبلغ اليوان الصينى 2.40 جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.