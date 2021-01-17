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فن

إطلالة جديدة.. شاهد.. أحدث ظهور لـ ريهام أيمن

الأحد 17/يناير/2021 - 05:48 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورتين لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت ريهام ايمان على الصور، قائلة: "إنه يوم عاصف وأشعر بشيء رائع في الهواء # يوم الاحد".

وكانت أحدث مشاركات ريهام أيمن الفنية، بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس. 

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.  

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وإنتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة".  

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت


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