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سيارات

خبير سيارات كهربائية .. المركبات الكهربائية ستشهد طفرة في 2022 .. وعقبة وحيدة أمامها

الأحد 17/يناير/2021 - 07:01 م
صدى البلد
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كريم عاطف

قال أحمد زين خبير السيارات الكهربائية إن مستقبل المركبات الكهربائية فى مصر بمختلف فئاتها أصبح مشرقا، بعد خطة الدولة الطموحة للتحول والعمل والتوسع فى الطاقة الكهربائية .


وأضاف زين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان التحول للسيارات الكهربائية هو خطة الدولة المصرية والعالم اجمع خلال الفترة القادمة وهو بالفعل توجه عالمى والمستقبل القريب للسيارات الكهربائية فى مصر سيشهد طفرة خلال العامين الحالى و القادم 2022 .


وأوضح خبير السيارات ان عام 2022 سيكون عام تحول كبير بالنسبة لقطاع السيارات الكهربائية فى مصر ، لان مصنع السيارات الكهربائية المحلى سيكون قد افتتح وبدأ فى الانتاج والذى من المقدر ان ينتج 25 الف سيارة كهربائية منها 14 الف سيارة تاكسى.


وتابع زين ان خطة الاحلال والتجديد والعمل بالطاقة النظيفة التى ترعاها الدولة سيكون منها جزء كبير مخصص للسيارات الكهربائية خلال العام القادم ، بسبب الانتهاء من البنية التحتية للسيارات الكهربائية فى مصر ، والتى ستكون جاهزة خلال هذه العام لاستقبال التحول والانتشار فى هذا القطاع .


وأكد زين انه بكل هذه الطرق ستكون جميع العقبات التى واجهت السيارات الكهربائية فى مصر خلال الفترة الماضية قد حلت ولكن هناك عقبة وحيدة امامها ولابد وان نجد حلا لها وهى التسجيل فى الشهر العقارى، لأن الشهر العقارى يقدر قيمة ضرائب السيارة على عدد الـ cc الخاص بالسيارة ، اما الكهربائية ليس لديها cc ـ لذلك هناك مشكلة تواجهنا فى الشهر العقارى ، و لابد من وجود بدائل لكيفية حساب الضرائب لنقل ملكية السيارات وزيادة عملية االبيع والشراء خلال الفترة القادمة .

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