حسام عبد الغفار: مريض كورونا يمكن أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد 10 أيام

قال حسام عبد الغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية، إن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن مصاب كورونا يمكن أن يمارس حياته بشكل طبيعي، وذلك بعد مرور 10 أيام من ظهور آخر عرض .



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن بعد مرور 10 أيام من زوال الأعراض وكانت المسحة إيجابية، هذا لا يعني أنه مازال ناقل للعدوى، معقبا: يمكن أن يكون هناك بقايا للحمض النووي للفيروس ولكن المريض ليس ناقل للعدوى.



وتابع: استمرار فقدان حاسة الشم والتذوق لا يعني أن المريض مازال ناقل للعدوى، وهذا لأن هذا العرض يأخذ وقت وفترات أطول من 10 أيام.





